В январе средняя закупочная цена на натуральное молоко составила 307,6 евро за тонну – на 4,6% меньше, чем в декабре прошлого года, но на 1,5% больше, чем в январе 2016 года, сообщило министерство сельского хозяйства.
В январе было закуплено 103,36 тыс. тонн молока – на 1,3% больше, чем год назад.
Еврокомиссия прогнозирует, что в январе средняя закупочная цена на молоко в Евросоюзе была 369,4 евро за тонну – на 1,5% меньше, чем в декабре.
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