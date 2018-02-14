В январе закупочные цены на молоко в Литве снижались третий месяц подряд.
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В январе средняя закупочная цена на натуральное молоко составила 307,6 евро за тонну – на 4,6% меньше, чем в декабре прошлого года, но на 1,5% больше, чем в январе 2016 года, сообщило министерство сельского хозяйства.

В январе было закуплено 103,36 тыс. тонн молока – на 1,3% больше, чем год назад.

Еврокомиссия прогнозирует, что в январе средняя закупочная цена на молоко в Евросоюзе была 369,4 евро за тонну – на 1,5% меньше, чем в декабре.

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