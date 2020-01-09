Закрывается Trasalis: новые хозяева займутся иной деятельностью

"Нашу гостиницу купили другие люди, они изменят характер деятельности. Мы с ними встречались, на следующей неделе они представят пресс-релиз с подробной информацией. Сегодня комплекс передан компании Addere", – сказал он.

По его словам, комплекс будет работать до 15 января.

Клиентам, которые купили услуги, по словам Ясюкайтиса, деньги уже вернули. Комплекс закрывается из-за смены владельцев.

"Он давно был выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства, его купили", – сказал Ясюкайтис, сказав, что не знает, что здесь появится.

В марте прошлого года DELFI писал, что комплекс (12 объектов) Trasalis – Trakai Resort & SPA выставлен на продажу.

Стартовая цена комплекса была 2,5 млн. евро.

По данным Центра регистра, в ноябре комплекс купила компания Addere. Ее акционеры - компании Ajukas и Anno 2020.

Акционер Ajukas – Юлия Йотауте, а Anno 2020 – Кристина Юдине.

В последнее время клиенты жаловались на низкое качество услуг в комплексе Trasalis.