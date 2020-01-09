"Нашу гостиницу купили другие люди, они изменят характер деятельности. Мы с ними встречались, на следующей неделе они представят пресс-релиз с подробной информацией. Сегодня комплекс передан компании Addere", – сказал он.
По его словам, комплекс будет работать до 15 января.
Клиентам, которые купили услуги, по словам Ясюкайтиса, деньги уже вернули. Комплекс закрывается из-за смены владельцев.
"Он давно был выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства, его купили", – сказал Ясюкайтис, сказав, что не знает, что здесь появится.
В марте прошлого года DELFI писал, что комплекс (12 объектов) Trasalis – Trakai Resort & SPA выставлен на продажу.
Стартовая цена комплекса была 2,5 млн. евро.
По данным Центра регистра, в ноябре комплекс купила компания Addere. Ее акционеры - компании Ajukas и Anno 2020.
Акционер Ajukas – Юлия Йотауте, а Anno 2020 – Кристина Юдине.
В последнее время клиенты жаловались на низкое качество услуг в комплексе Trasalis.
Закрывается Trasalis: новые хозяева займутся иной деятельностью
Гостиница и центр водных развлечений Trasalis работает...
Суд не согласился приостановить договор подряда GIPL с Alvora
Суд не согласился приостановить подписанный...
Еще две торговые сети прекращают продажу продукции Grigeo (6)
Продажу продукции компании Grigeo как в Литве, так и в...
Президент Grigeo: мы берем на себя всю ответственность и не бежим от нее (10)
Производитель древесно-волокнистых плит,...
Iki прекращает закупку продукции Grigeo, остальные рассматривают этот вопрос (2)
Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Литве Iki...
TOP новостей
Глава Grigeo: неочищенные промышленные стоки попадали в залив через аварийную трубу
Президент и главный акционер группы предприятий по...
Науседа о Наркевиче: в секторе транспорта он трудоустроил 20 человек, связанных с партией ответ Наркевича (34)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что все...
Закрывается Trasalis: новые хозяева займутся иной деятельностью
Гостиница и центр водных развлечений Trasalis работает...
В Лукишкской тюрьме идет подготовка к съемкам сериала Netflix "Очень странные дела"
Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger things)...
После скандала с Grigeo появились новые подозрения: почему этого не замечали городские власти (8)
После появления скандальной информации о том, что Grigeo...