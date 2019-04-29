Процесс вывода из эксплуатации целое десятилетие неработающей Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) должен стоить в общей сложности 3,316 млрд евро, что почти на 60 млн евро меньше, чем прогнозировалось 5 лет назад, сообщила ИАЭС
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© DELFI / Domantas Pipas

Компания представила государственным органам обновленный Окончательный план вывода из эксплуатации, ключевой документ, описывающий закрытие ИАЭС.

По словам генерального директора ИАЭС Аудрюса Каменаса, прогнозируемые затраты на закрытие несколько снизились после перерасчёта оценок инфляции.

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"Поскольку план и смета расходов в последний раз были рассчитаны в 2014 г. и в нём предусмотрен процент инфляции, естественно, что мы сейчас рассчитываем эту инфляцию уже на 2020 г. По сути, одна из причин, по которой упали (затраты - BNS) - это инфляционные дела", - отметил BNS Каменас.

Окончательная дата вывода станции из эксплуатации осталась без изменений - 2038 г. Однако после переоценки объёма демонтируемого оборудования его общий объём увеличился почти на 30%.

В 2005-м планировалось, что затраты на закрытие ИАЭС составят 1,241 млрд евро (в текущих ценах без учета инфляции, рисков и неопределённостей), а в 2013-2014 гг. сумма увеличилась до 3,377 млрд евро. Тогда подсчитали, что в конце 2013-го было израсходовано 718,3 млн евро и будущие расходы составят 2,659 млрд евро (с учётом инфляции и рисков).

До конца 2018 г. на вывод ИАЭС из эксплуатации было потрачено около 1,175 млрд евро (около 86% этой суммы было оплачено ЕС и около 14% - Литвой), а через 20 лет на это потребуется почти 2,142 млрд евро.

При разработке новой версии плана предполагалось, что финансирование будет обеспечено на весь оставшийся период закрытия ИАЭС.

Литва взяла на себя обязательство по закрытию Игналинской АЭС при вступлении в ЕС. Электростанция была окончательно остановлена в конце 2009 г.

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