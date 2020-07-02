Для прокладки газопровода через реки была привлечена команда специалистов из германской компании LMR Drilling, вскоре она передислоцирует свое оборудование на другой этап работ HDD под Неманом, у Пуни (Алитусский район). Работы в этом месте продлятся до сентября.
"Работы по прокладке газопровода идут быстрее, чем планировалось, мы обеспечили финансирование проекта, а реализованный сложный этап работ HDD позволяет надеяться, что также слаженно удастся проложить трубопровод и под крупнейшей рекой Литвы", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Газопровод, который соединит Балтийские страны и Финляндию с общим газовым рынком ЕС, будет проложен до конца 2021 года. В Литве он прокладывается через девять самоуправлений: Ширвинтай, Вильнюсского, Кайшяйдорского, Электренского, Пренайского, Бирштонского, Алитусского районов, Мариямполе, Лаздияй.
Газопровод в Литве прокладывает компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba, трубы поставляет польская Izostal. Проект финансируется на средства помощи ЕС, кредитные средства и собственные средства компаний.
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