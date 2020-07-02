aA
В рамках проекта строительства магистрального газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, успешно проведены работы по горизонтальному направленному бурению (HDD) под рекой Нерис (Вилия). Отрезок газопровода для сокращения влияния на окружающую среду был проложен по дну реки, на глубине в 20 метров, он будет соединен с уже проложенной трубой, сообщила компания-оператор системы передачи газа Amber Grid.
GIPL jungtis
GIPL jungtis
© DELFI / Rimas Pocius

Для прокладки газопровода через реки была привлечена команда специалистов из германской компании LMR Drilling, вскоре она передислоцирует свое оборудование на другой этап работ HDD под Неманом, у Пуни (Алитусский район). Работы в этом месте продлятся до сентября.

"Работы по прокладке газопровода идут быстрее, чем планировалось, мы обеспечили финансирование проекта, а реализованный сложный этап работ HDD позволяет надеяться, что также слаженно удастся проложить трубопровод и под крупнейшей рекой Литвы", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Статьи по теме:
Amber Grid: при прокладке газопровода GIPL все риски контролируются  (5)
СМИ: для газопровода GIPL планировалось приобретение компонентов из России  (17)

Газопровод, который соединит Балтийские страны и Финляндию с общим газовым рынком ЕС, будет проложен до конца 2021 года. В Литве он прокладывается через девять самоуправлений: Ширвинтай, Вильнюсского, Кайшяйдорского, Электренского, Пренайского, Бирштонского, Алитусского районов, Мариямполе, Лаздияй.

Газопровод в Литве прокладывает компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba, трубы поставляет польская Izostal. Проект финансируется на средства помощи ЕС, кредитные средства и собственные средства компаний.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В июне стартует прокладка трассы GIPL под реками Нерис и Неман (5)

В рамках проекта строительства магистрального...

TOP новостей

Грядут перемены: отпуск по уходу за ребенком в Литве станет короче для всех матерей (71)

В июне прошлого года Евросоюз принял директиву,...

Не все зарегистрировали автомобиль до появления нового налога: некоторые, узнав сумму, уxoдят (33)

1 июля в Литве вступил в силу налог на регистрацию...

За минувшие сутки в Литве установили 7 случаев коронавируса (25)

Минздрав сообщает, что 1 июля в Литве установили 7 новых...

Пять из семи новых случаев коронавируса в Литве - привозные (3)

Пять из семи новых случаев коронавируса в Литве -...

Šarūnas Jasikevičius Šarūnas Jasikevičius Šarūnas Jasikevičius

Шарунас Ясикявичюс покидает "Жальгирис", чтобы возглавить "Барселону" (2)

Главный тренер " Жальгириса " Шарунас Ясикявичюс...

|Maža didelių žinių kaina