Для прокладки газопровода через реки была привлечена команда специалистов из германской компании LMR Drilling, вскоре она передислоцирует свое оборудование на другой этап работ HDD под Неманом, у Пуни (Алитусский район). Работы в этом месте продлятся до сентября.

"Работы по прокладке газопровода идут быстрее, чем планировалось, мы обеспечили финансирование проекта, а реализованный сложный этап работ HDD позволяет надеяться, что также слаженно удастся проложить трубопровод и под крупнейшей рекой Литвы", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Газопровод, который соединит Балтийские страны и Финляндию с общим газовым рынком ЕС, будет проложен до конца 2021 года. В Литве он прокладывается через девять самоуправлений: Ширвинтай, Вильнюсского, Кайшяйдорского, Электренского, Пренайского, Бирштонского, Алитусского районов, Мариямполе, Лаздияй.

Газопровод в Литве прокладывает компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba, трубы поставляет польская Izostal. Проект финансируется на средства помощи ЕС, кредитные средства и собственные средства компаний.