Поправки к закону предлагают придать этому проекту и связанным с ним инфраструктурным проектам статус особой государственной важности. В них намечаются основные условия организации процесса и финансирования.
"В последнее время мы стремились к региональному соглашению и активно реализовывали действия, необходимые на региональном уровне, поэтому и на национальном уровне мы обязаны юридически четко закрепить шаги, необходимые для реализации этого проекта", – отмечает в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Во вторник в Брюсселе операторы системы передачи электроэнергии подписали договор о финансировании первого этапа проекта – Еврокомиссия и Европейский механизм взаимодействия (англ. CEF) выделяют по этому договору Литве, Латвии и Эстонии 324 млн евро.
На этом первом этапе для обновления и укрепления энергетической системы Литвы будет выделено три четверти необходимых средств – 125,2 млн евро (совокупная стоимость работ в стране – 167 млн евро).
Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии.
В обновленной национальной стратегии энергетической независимости утверждается, что синхронизация ЛЭП Литвы должна быть реализована до 2025 года.
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