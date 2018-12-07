6 декабря директор Small Planet Airlines обратился в суд с просьбой возбудить дело о банкротстве, сообщает 15min.lt.
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После того как 28 ноября приказом директора Администрации гражданской авиации было приостановлено действие лицензии компании Small Planet Airlines, компания не получает доходов от своей основной деятельности, поэтому было решено обратиться в суд с просьбой возбудить дело о банкротстве, сказал коммерческий директор компании Симонас Барткус.

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