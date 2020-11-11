Друскининкай – город-курорт на юге Литвы, в Дзукии. Этот город всегда славился своими источниками минеральной воды, привлекал отдыхающих. Процветал город перед Первой мировой войной, после Второй мировой войны город расширяли.

В советское время в Друскининкай приезжало по 400 000 отдыхающих в год. После развала СССР количество туристов и отдыхающих сократилось. Однако в последние десять лет город ожил. Там построили новые дома отдыха и санатории. 26 декабря 2006 г. в Друскининкай был открыт первый в Литве аквапарк, в 2011 г. завершилось строительство снежной арены (Snow Arena). Город стал привлекать немало туристов.

На портале aruodas.lt есть немало предложений о продаже недвижимости в Друскининкай и его окрестности – 124. Есть и квартиры в общежитиях, и большие отдельные квартиры. Из цены колеблются в пределах 20 000-70 000 евро. Есть и несколько роскошных вариантов по 300 000 евро.

Правда, в основном это квартиры в старых домах, есть варианты в модернизированных домах.

Представитель агентства Ober-Haus Антанас Кишунас сказал, что новых проектов нет, поскольку ни Бирштонас, ни Друскининкай не достигли такого уровня, чтобы в них массово стали инвестировать граждане России и Беларуси.

"Рынок недвижимости на курортах зависит от экономического положения в стране. Сейчас люди склонны скупать имущество на курортах, но их взгляды обращены на взморье. Зарасай, Молетай, Друскининкай всегда интересовали лишь небольшой круг инвесторов и покупателей", – сказал собеседник.

По его словам, карантин несколько подкорректировал ситуацию. Люди стали покупать усадьбы и дома в удаленных от мест массового скопления людей районах.

"Летом всегда оживает курортный рынок, но понимание того, что долгое время придется вести отшельнический образ жизни из-за карантина в этом году активировал спрос на усадьбы и участки рядом с озерами. Рынок активизировали и вернувшиеся эмигранты, они в спешке покупают дешевые дачи и усадьбы (10 000-25 000 евро)", – сказал Кишунас.

По его словам, покупателей недвижимости в Друскининкай можно разделить на две группы – тех, кто покупает недвижимость для отдыха в центральной части и местных или новоселов, которые покупают жилье в спальных районах.

"Самые популярные квартиры в центральной части - это 1-2 комнаты 30-45 кв. м с небольшим ремонтом или евроремонтом. Здесь большая часть домов реновирована. Но за многие еще надо выплачивать реновацию 3000-5000 евро. Еси речь идет о 1, 2 или 3 этаже и из окна видна природа, то состояние жилья уже неважно. Спрос на такое жилье высок (5 на 1)", – сказал эксперт.

По словам Кишунаса, в центре самые популярные квартиры в новостройках площадью 40-55 кв. м с полной отделкой: "Последний этаж и панорама, конечно же, плюс. Тут спрос превышает предложение. Доминирует высокий уровень отделки, красивое окружение, высокая цена".

Например, на aruodas.lt есть двухкомнатная квартира в новом доме за 266 000 евро (ее площадь 76 кв. м). Квартира у бора.

Для постоянной жизни покупают 2, 3-комнатные квартиры площадью 50-65 кв. м. В спальных районах обычно продают старые требующие ремонта квартиры или новые с частичной отделкой.