Центр регистра поделился с DELFI данными о средних ценах, которые в прошлом и в этом году фиксировались в Вильнюсе, Паланге и Неринге (цена за 1 кв. м в старых и новых многоквартирных домах и индивидуальных домах.

Данные показали, что как в прошлом, так и в этом году старые квартиры дороже всего были в Неринге.

В I половине 2018 г. в Неринге за 1 кв. м в среднем платили 2265 евро, а в I половине 2019 г. – 2086 евро, в Вильнюсе - 1385 евро (I половина 2018 г.) и 1470 евро (I половина 2019 г.).

Правда, новые квартиры пока самые дорогие в Вильнюсе (в прошлом году по ценам лидировала Паланга). В I половине 2018 г. в Паланге 1 кв. м нового жилья стоил 1698 евро, в Вильнюсе 1609 евро.

В I 2019 г. ситуация несколько изменилась - в Вильнюсе 1 кв. м - 1625 евро, в Паланге - 1536 евро.

Средние цены на старые дома в Вильнюсе и Паланге в I половине 2019 г. отличались незначительно, тут лидировал Вильнюс.

Однако перемены произошли в секторе новых домов. Тут за год цены в Паланге увеличились вдвое и если в I половине 2018 г. были 664 евро за 1 кв. м, то в I полугодии 2019 г. они составили 1273 евро.

В Вильнюсе в I половине 2018 г. 1 кв. м в новом доме стоил 993 евро, а в I половине 2019 г. – 975 евро, это на 298 евро меньше, чем в Паланге.



По данным представителя Центра регистра Паулюса Рудзкиса, число сделок в Паланге и в Вильнюсе росло.

"Мы видим, что по мере роста продаж, растут и средние цены как на старое, так и на новое жильё", – сказал он.

Аналитик Real Data Арнольдас Антанавичюс объясняет рост цен на взморье улучшением экономической ситуации и ростом спроса на второе жилье у моря.

"Когда бывает экономический рост, люди начинают думать о втором жилье. Я говорю об отдыхе в усадьбе, где-то за городом или у моря и т.д., а у нас экономика растет не один год, поэтому спрос на жилье на море растет", – сказал аналитик.

Правда, Антанавичюс напоминает о ситуации 2009 года.

"Надо иметь в виду, что, когда начался кризис, сегмент второго жилья больше всего обескровил, люди избавлялись от лишней недвижимости", – сказал он.

Вообще, говоря о ценах на новые дома на взморье, собеседник заметил, что более высокие цены его не удивили, поскольку там иная планка цен.

"В Вильнюсе цены от 1000 евро, если есть какие-то плюсы, цена растет.

Когда мы говорим о своем жилье у моря, конечно, это отражается в цене", – сказал он.

По данным Центра регистра, в I половине 2019 г. в Вильнюсе купили на 225 квартир больше, чем за то же время в прошлом.

Также фиксируют, и рост продаж частных домов в Вильнюсе. В I половине 2018 г. было продало 400, а в I половине 2019 г. – 418 домов.



Больше сделок в этом году заключили и в Паланге. Там продано на 33 квартиры и на 20 домов больше, чем в 2018 году.

А вот в Неринге в этом году продано меньше, чем в прошлом. В I половине 2018 г. было заключено 38 сделок, а в I половине 2019 г. - 24.

DELFI напоминает, что в Литве покупатели не могут радоваться низким процентам по жилищным кредитам.

Почти 70% стран еврозоны могут похвастаться низкой процентной ставкой, а Литва входит в число 5 стран, где процентная ставка подорожала. Экономисты и Центробанк считают, что это результат активности рынка недвижимости.