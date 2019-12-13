В пятницу завершился аукцион по продаже находящегося в центре Вильнюса здания центрального почтамта, победитель аукциона предложил за историческое здание 11,22 млн. евро.
© DELFI / Karolina Pansevič

Стартовая цена здания была 10 млн. евро.

По данным BNS, на аукционе зарегистрировались 4 участника, один из них – из-за рубежа.

Представитель почтовой компании Литвы Lietuvos pastas Вайда Будрене сказала BNS, что победитель аукциона пока не сообщается, так как его еще нужно проверить.

Правление "Литовской почты" в среду отменило продажу центральных почтамтов Каунаса и Клайпеды до получения выводов межведомственной рабочей группы. Аукционы этих зданий должны были состояться на следующей неделе. Все три здания почтамтов значатся в регистре недвижимых культурных ценностей.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич сказал, что здания планируется сохранить для общественных нужд.

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