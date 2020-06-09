По данным Службы занятости, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,8% жителей трудоспособного возраста, а с начала карантина число безработных выросло на 42 900 (26,5%).

Л. Кукурайтис подчеркнул, что ситуация улучшается, а люди постепенно возвращаются на работу. По его данным, в марте- апреле уволенных было на 15 тыс. больше, чем количество уволенных прежде. Только в июне на работу было принято на 12 000 больше, чем уволено.

Министр утверждает, что в простое сейчас находятся около 40 000 людей.