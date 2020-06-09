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С момента объявления в середине марта карантина по сегодняшний день в Литве было уволено на 1500 человек больше, чем трудоустроено, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Он отметил, что в данный момент в качестве безработных зарегистрированы 200 000 человек.
Linas Kukuraitis
Linas Kukuraitis
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Службы занятости, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,8% жителей трудоспособного возраста, а с начала карантина число безработных выросло на 42 900 (26,5%).

Л. Кукурайтис подчеркнул, что ситуация улучшается, а люди постепенно возвращаются на работу. По его данным, в марте- апреле уволенных было на 15 тыс. больше, чем количество уволенных прежде. Только в июне на работу было принято на 12 000 больше, чем уволено.

Министр утверждает, что в простое сейчас находятся около 40 000 людей.

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