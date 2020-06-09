По данным Службы занятости, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,8% жителей трудоспособного возраста, а с начала карантина число безработных выросло на 42,9 тыс. (26,5%).
Л. Кукурайтис подчеркнул, что ситуация улучшается, а люди постепенно возвращаются на работу. По его данным, в марте- апреле уволенных было на 15 тыс. больше, чем количество уволенных прежде. Только в июне на работу было принято на 12 тыс. больше, чем уволено.
Министр утверждает, что в простое сейчас находятся около 40 тыс. людей.
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