В 2017 году иностранцы приобрели в Польше товары и услуги на сумму 41,5 млрд. злотых (9,83 млрд. евро) - на 6,2% больше, чем в 2016 г.
Больше всего денег в Польше истратили немцы (40,5% от общей суммы), украинцы (26,3%), чехи (11,5%), словаки (7,6%), белорусы (7,7%), литовцы (4,5%) и россияне (1,7%).
4,5% истраченных жителями Литвы средств - это 427,5 млн. злотых или почти 102 млн. евро.
По данным портала, раньше цифры были похожими, в общей сложности за год жители Литвы оставили в Польше больше 400 млн. евро.
Из представленных данных видно, что иностранцы больше всего покупали в Польше непищевые товары (около 85% всех расходов), на еду и безалкогольные напитки было потрачено 12%, на услуги - около 3% расходов.
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