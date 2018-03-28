В 2017 году иностранцы приобрели в Польше товары и услуги на сумму 41,5 млрд. злотых (9,83 млрд. евро) - на 6,2% больше, чем в 2016 г.

Больше всего денег в Польше истратили немцы (40,5% от общей суммы), украинцы (26,3%), чехи (11,5%), словаки (7,6%), белорусы (7,7%), литовцы (4,5%) и россияне (1,7%).

4,5% истраченных жителями Литвы средств - это 427,5 млн. злотых или почти 102 млн. евро.

По данным портала, раньше цифры были похожими, в общей сложности за год жители Литвы оставили в Польше больше 400 млн. евро.

Из представленных данных видно, что иностранцы больше всего покупали в Польше непищевые товары (около 85% всех расходов), на еду и безалкогольные напитки было потрачено 12%, на услуги - около 3% расходов.