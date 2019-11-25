Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять в кредит на содержание терминала сжиженного природного газа (СПГ) 135,5 млн. евро, в результате срок выплаты аренды терминала увеличится почти на 20 лет. Несмотря на то, что обещают снижение платы за газ для потребителей с Нового года некоторые специалисты говорят, что не понимают, почему Литва берет кредит, рискуя будущим, поскольку, если сейчас снизить расходы, то займ придется выплачивать до 2044 года.
© DELFI / Erikas Skardžius

Klaipėdos naftа берет в кредит у Nordic Investment Bank (NIB) 135,5 млн. евро.

Говорят, что деньги пойдут на погашение расходов на аренду терминала у норвежской компании Hoegh LNG (договор об аренде действует до 2024 г.), а возвращение займа затянется до 2044 года.

Статьи по теме:
5 компаний заинтересованы в торговле газом через терминал ​​СПГ Klaipedos nafta  (2)
Науседа призывает ускорить синхронизацию электросетей  (6)

Директор Клайпедского терминала СПГ Арунас Молис, на вопрос DELFI и том, какая польза от этого займа будет Литве, сказал, что это скажется на более благоприятной цене для потребителей.

Около 10% акций KN принадлежат концерну Achemos grupė, кроме того эта компания является одним из крупнейших пользователей газа. На вопрос, учитывали ли интересы этой компании при принятии решения о займе, Молис сказал, что расходы хотели снизить для всех пользователей.

"Говорить, что беседовали с каждым акционером, было бы слишком сильным заявлением, но в принципе мы понимаем общий интерес, мы хотим, чтобы выгоду ощутили все потребители, а Achema тоже крупный потребитель газа.

Бремя будет снижено на 40% и эти деньги потребители газа сэкономят. Поскольку Achema - крупнейший потребитель газа, она сэкономит больше всех.

(...) Но мы гарантируем, что это решение будет на пользу всем клиентам KN", – сказал Молис, заметив, что пока он не может сказать, во сколько обойдется стоимость займа в 135 млн. евро, поскольку еще не подписан договор.

Если парламент одобрит такое решение, а KN подпишет договор с банком, то цена СПГ снизится с 1 января, а кредит Литва начнет выплачивать с 2025 года.

Ранее сообщалось, что KN планирует купить этот или другой терминал СПГ, однако на это тоже нужно взять займ. Ранее говорилось, что нужно будет взять в кредит 121-160 млн. евро.

По словам Молиса, точнее говорить о покупке терминала можно будет в следующем году, а поскольку на прошлой неделе правительство одобрило такой кредит, то в следующем году покупку терминала будут согласовывать с Еврокомиссией.

Молис сказал, что собственный терминал СПГ создаст Литве экономическую пользу, которая, по подсчетам, составит 100-400 млн. евро.

Он подчеркнул, что покупка терминала принесет пользу не только Литве, но также Латвии, Эстонии, Финляндии и Польше, но не совсем честно, что его содержание по большей части оплачивают только жители Литвы. Молис надеется, что будут заключены определенные соглашения с другими странами, получающими выгоду за счет терминала.

Он сказал, что если другие государства согласятся, то собранные деньги могут использоваться и на погашение займов, связанных с терминалом СПГ.

Несмотря на то, что займ KN в размере 135,5 млн. евро снизит расходы потребителей в Литве президент Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинас Нагявичюс сказал, что аргументы в пользу займа ему непонятны. По его словам, это может быть связано с интересами Achema, самого крупного потребителя газа.

Важно отметить, что не так давно бастовали работники предприятия, требовавшие увеличения зарплат, а главный акционер Лида Лубене с дочерью ходили в Минэнерго, говоря, что содержание терминала представляет риск для выживания предприятия.

Нагявичюс отметил, что немало вопросов вызывает и количество газа, которое Achemа планирует использовать в будущем.

"В данном случае - это классический способ перебрасывания расходов на потребителей газа. Только есть и еще один вопрос, останутся ли в будущем потребители газа вообще.

Я имею в виду, что все зависит от одной компании – Achemа, каким будет потребление газа в будущем. Согласно энергостратегии, Achema в будущем ежегодно планирует сокращение потребления газа за счет более эффективной деятельности, но правительство это не оценивает.

Achema сейчас использует больше половины газа, используемого в Литве, поэтому если она будет уменьшать потребляемое количество, то в Литве снизится потребление газа, а это означает, что некому будет возвращать займ в будущем", – сказал Нагявичюс, предположив, что Achema могли пообещать снизить цену на газ.

"Я не очень понимаю, откуда эта попытка снизить цену на ближайшие 5 лет. Если мы хотим снижать выбросы CO2, то другие страны ЕС повышают цену на газ, вводят акцизы, а мы пытаемся снизить цену.

Это желание политиков сейчас платить меньше, пусть даже за счет будущего", – сказал Нагявичюс.

DELFI пытался связаться с представителями Achema, высылал им вопросы письменно, но ответ не получил. Если ответ будет, то публикация будет дополнена.

По словам специалиста, одно из объяснений такого займа - нынешняя плата за терминал на внутреннем рынке значительно повышает цену на газ, а потребление понемногу снижается. А когда потребление снижается, жалуется и Achema, а в таком случае сложно обосновать необходимость покупки терминала.

Глава парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис сказал, что такие планы вызывают немало вопросов.

"Интересно, какими будут последствия. Конечно, они могут быть и положительными. Некоторые оборудования, например, 9-й блок Электренай не работает из-за слишком высокой цены на газ. Если цена на газ снизится, он сможет производить электричество, это было бы положительным моментом", – сказал он, но вместе заметил, что пока неясно, какие ждут проценты, условия займа, сроки.

Подерис прокомментировал и планы на покупку терминала.

"Мы можем решать (покупать ли терминал СПГ) до 2024 года, но сделаем это сейчас, вопрос, не попадем ли мы в капкан. Мы уже определились в вопросе обязательной закупки , платим на 22 млн. евро дороже, чем на рынке. Вопрос в том, не слишком ли все рано? Минэнерго считает, что потребление газа в будущем увеличится, но с кем бы я ни говорил - с эстонцами, латышами, они говорят, что планируют сокращение потребления газа. Тут, оценив все, нам надо думать, покупать ли терминал вообще", – сказал он.

DELFI напоминает, что на прошлой неделе правительство Литвы одобрило гарантии на два займа – на снижение расходов на содержание терминала (135,5 млн. евро) и на приобретение терминала СПГ (до 160 млн. евро).

Статьи по теме:

Klaipedos nafta приобретёт судно СПГ и займет до 135 млн евро на сокращение издержек (13)

Государственная компания Klaipedos nafta планирует к концу 2024...

Советник президента Литвы призывает не импортировать газ из России через клайпедский терминал (62)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав...

Бизнес

За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema (62)

Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять...

В Вильнюсе и Таллине цены на горючее росли, в Риге не менялись (2)

В Вильнюсе и Таллин е на прошедшей рабочей неделе цены...

Лекарственный туризм: финны все чаще привозят рецептурные лекарства из Эстонии (1)

Выписанные в Финляндии электронные рецепты действуют...

C началом забастовки в Финляндии паромы Viking Line и Tallink останутся в портах (3)

Судоходные компании Viking Line , Tallink Silja и Eckerö Line...

Внимательные потребители зафиксировали, как во время акции Jamam телевизор подорожал на 200 евро (64)

22 ноября в литовских торговых центрах Akropolis началась...

TOP новостей

Инициатива "мести Ландсбергисам": части родителей придется платить больше (12)

Министерство науки, образования и спорта Литвы...

LIVE / В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве? (19)

Каким статусом обладают русский и польский языки в...

Продукция с символикой восстания в магазинах Минска. Продукция с символикой восстания в магазинах Минска

"Калиновский - это cool". Как белорусы воспринимают лидера восстания против Российской Империи (187)

В пантеоне белорусских исторических фигур о месте...

За терминал СПГ Литва будет платить на 20 лет дольше: такое решение нужно было для компании Achema (62)

Государственная компания Klaipėdos nafta (KN) планирует взять...

Большинство жителей Литвы не одобряет повышение оборонного бюджета до 2,5% ВВП (26)

Большинство жителей Литвы не одобряет партийное...