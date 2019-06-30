"Заинтересованность была достаточно большой – в аукционе участвовали и цены предлагали 5 участников. Стартовая цена во время аукциона выросла в два раза. Полученные средства Вильнюсский университет собирается вложить в улучшение образовательной инфраструктуры", – проинформировала специалист по связям с общественностью вильнюсского университета Людмила Янушкевичене.
По ее словам, договор с покупателем планируют подписать через месяц.
На аукционе за стартовые 190000 евро продавались предназначенное для отдыха здание площадью 335 квадратных метров, столовая площадью в 132 квадратных метра, складское помещение 234 квадратных метра и другие постройки в деревне Жидишкяй.
Базе отдыха принадлежит 100 метров побережья озера Скайстис.
Объект находится в зоне Тракайского исторического национального парка и рекреационного приоритета.
Аукцион планировали провести в апреле, однако, как заявил университет, он был отложен из-за затянувшихся формальностей.
Университет в 2019-2020 году планирует на аукционе продать и другую недвижимость.
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