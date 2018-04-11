За скрытую рекламу компания Philip Morris оштрафована на 2100 евро

"При рекламировании устройства IQOS потребители действительно были введены в заблуждение и таким образом распространялась информация о производимых предприятием табачных изделиях. Это устройство предназначено для одной единственной цели - употребления производимых и распространяемых предприятием в Литве табачных изделий, ни для чего другого оно не пригодно и не приспособлено", - сказал BNS заведующий Отделом по контролю над табаком и алкоголем Юргис Казлаускас.
Менеджер по корпоративным вопросам Philip Morris Baltic в Литве Кястутис Страйгис сказал BNS, что юристы компании оценивают решению департамента.
"Мы рассматриваем возможность обжаловать решение, потому что мы не согласны с заключением департамента. Мы считаем, что мы вели себя честно и соблюдали правовые акты", - сказал Страйгис BNS.
IQOS - это часть инвестиций компании Philip Morris в объеме 3 млрд. долларов (2,4 млрд. евро) в электронные устройства для курения нового поколения. Это устройство используется для нагревания табака до достаточно высокой температуры с целью создания пара, а не дыма. Компания утверждает, что эти электронные сигаре
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