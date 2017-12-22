Путешествовавшие по зарубежным странам литовские туристы за 9 месяцев года израсходовали 700,2 млн евро - на 2,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 г.
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Путешествовавшие по Литве с одной или несколькими ночёвками или туристы одного дня в этом году потратили 146,1 млн евро, или на 7,5% больше, чем год назад, сообщает, со ссылкой на предварительные данные, Департамент статистики.

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