Литовский премьер Саулюс Сквернялис сказал, что также будет ускорено развитие портовых территорий.
"Мы договорились, и в ближайшее время постановлением или распоряжением правительства будет создана группа по надзору за проектом, и его координации. Аналогично с терминалом сжиженного природного газа - в ней будут те, кто принимает решения. Мы будем собираться раз в месяц и смотреть, каков прогресс", - заявил глава правительства в пятницу после встречи с руководством Клайпедского порта.
Премьер отметил, что важнее всего, что в расширение порта был бы вовлечен город Клайпеда.
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, который до сих пор высказывался против поспешных решений по поводу внешнего порта, сейчас выражает убежденность в том, что порт будет построен: "Я верю, что у Литвы действительно будет внешний порт".
Порт и городские власти расходятся в вопросах расширения. В июле горсовет одобрил вариант изменения общего плана, согласного которому в ближайшее десятилетие не предусматривается строительство внешнего порта.
Министерство коммуникаций и транспорта Литвы уже одобрило концепцию общего плана, которая предусматривает максимальное расширение порта как в южной, а так и в северной части города, включая строительство внешнего мола.
В прошлом году Клайпедский порт перевалил рекордный объем грузов - 40,14 млн. тонн. В этом году ожидается новый рекорд в 41 тыс. тонн.
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