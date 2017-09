Литовский премьер Саулюс Сквернялис сказал, что также будет ускорено развитие портовых территорий. "Мы договорились, и в ближайшее время постановлением или распоряжением правительства будет создана группа по надзору за проектом, и его координации. Аналогично с терминалом сжиженного природного газа - в ней будут те, кто принимает решения. Мы будем собираться раз в месяц и смотреть, каков прогресс", - заявил глава правительства в пятницу после встречи с руководством Клайпедского порта. Премьер отметил, что важнее всего, что в расширение порта был бы вовлечен город Клайпеда. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, который до сих пор высказывался против поспешных решений по поводу внешнего порта, сейчас выражает убежденность в том, что порт будет построен: "Я верю, что у Литвы действительно будет внешний порт". Порт и городские власти расходятся в вопросах расширения. В июле горсовет одобрил вариант изменения общего плана, согласного которому в ближайшее десятилетие не предусматривается строительство внешнего порта. Министерство коммуникаций и транспорта Литвы уже одобрило концепцию общего плана, которая предусматривает максимальное расширение порта как в южной, а так и в северной части города, включая строительство внешнего мола. В прошлом году Клайпедский порт перевалил рекордный объем грузов - 40,14 млн. тонн. В этом году ожидается новый рекорд в 41 тыс. тонн.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.