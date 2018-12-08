Однако иногда при получении посылки приходится доплачивать за нее.

Таможенный департамент отмечает, что подарки не облагаются никакими налогами, если стоят не дороже 45 евро и в них нет акцизных товаров – сигарет, алкоголя и др.

Но если близкие присылают подарок дороже 45 евро, но дешевле 150 евро, то при получении посылки придется заплатить 21% НДС.

Если стоимость подарка больше 150, но меньше 700 евро, то придется заплатить 21% и не больше 2,5% таможенной пошлины.

Если подарок дороже 700 евро, то придется заплатить 21% НДС и таможенную пошлину, которая зависит от кода конкретного товара. Его можно проверить на сайте таможни.

Таможенный департамент отмечает, что часто "подарки" высылают торговые платформы - Ali Express, Wish, eBay.

"Мы заметили, что большая часть посылок из третьих стран в форме таможенной декларации оформляются как CN 22 / CN 23 - "подарки". Так люди пытаются избежать уплаты пошлин.

В ходе проверки выясняется, что всего несколько процентов "подарков" соответствуют требованиям, поэтому таможня требует предоставить дополнительные документы, даже если посылка в формах CN 22 / CN 23 посылка отмечена как "подарок", –указали сотрудники департамента.

Представитель "Литовской почты" Вайда Будрене сказала, что с такими проблемами сталкивается почта во всем мире и бороться с этим сложно.