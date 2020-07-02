За полгода бюджет Литвы недополучил 719 млн евро запланированных доходов

Только в июне доходы госбюджета были на 15,9% (159,8 млн. евро) меньше, чем планировалось и на почти на 10,5% (на 99,4 млн евро) меньше, чем год назад.
Невзирая на это, министерство сообщило, что в июне сбор доходов был лучше, чем в мае, когда их было на 29,2% (253,4 млн евро) меньше, чем планировалось и на 19,4% (148 млн евро) меньше, чем в мае прошлого года.
По данным министерства, в июньский показатель сбора доходов отражает результаты деятельности в мае, с учетом отложенных платежей компаний, затронутых последствиями COVID-19, которые за месяц выросли почти на 135 млн евро и в конце месяца составили около 570 млн евро.
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