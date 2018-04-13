Значит, надеяться на дешевые услуги парикмахеров, дешевый отдых, ремонт обуви или автомобилей можно не надеяться. Между тем рост цен на продукты питания замедлился, а некоторые цены больше не должны расти, поскольку достигли выше средних по ЕС.

Данные Департамента статистики Литвы показали, что в марте инфляция снизилась на 2,5%. По словам аналитика банка Luminor Индре Гените-Пикчене, такой рост цен последователен и нормален для развивающихся стран, к которым относится и Литва.

Однако озабоченность вызывает сильный рост цен на услуги. За год, по данным Департамента статистики Литвы, рост этих цен составил 5,2%.

"Услуги все еще повышают инфляцию. Цены на услуги растут из-за роста зарплат, поскольку в этом секторе не хватает работников. (...) Все это прекрасно отражается на динамике цен, достаточно взглянуть на цены на ремонт, на цены в салонах красоты, на цены на услуги парикмахеров", – заметила экономист.

Цены на услуги парикмахерских и похоронные услуги увеличились в марте этого года по сравнению с февралем. Выросли цены на гостиничные услуги, цены в кафе и ресторанах и это вызывает серьезное беспокойство.

Гените-Пикчене и аналитик банка SEB Тадас Повилаускас признал, что конца этому росту цен не видно.

"Пока растут зарплаты в стране, сложно говорить о прекращении роста цен, с этим надо смириться. Это подорожание постепенное, им испытывают терпение покупателей. Насколько я знаю, кафе пересматривают цены два раза в год. Это игра с покупателями", - заметил Повилаускас.

Между тем, наблюдается постепенное снижение роста цен на продукты питания и непищевые товары.

В марте 2018 г., по сравнению с мартом 2017 г., цены на продукты и неалкогольные напитки выросли на 2,3%.

Вообще, эти цены не должны быстро расти, но Повилаускас заметил, что вздохнуть легче пока не удастся.

"В общем цены не снизились, они все равно более высокие, поэтому мы не можем вздохнуть свободнее в том плане, что быстрого роста цен на продукты пока не ожидается, но всякое бывает. (...) Нельзя вот так взять и сказать, что все подешевеет", – заметил он, ссылаясь на сложную ситуацию в мире и постоянное напряжении.

В марте 2018 г., по сравнению с февралем, из-за появления новых коллекций цены на одежду и обувь увеличились на 4,2%, сообщает Департамент статистики.

В марте 2018 г., по сравнению с мартом 2017 г. цены на одежду и обувь увеличились на 1,4%, но эти цены выше средних цен по ЕС. Итак, одежду и обувь мы покупаем дороже, чем среднестатистический европеец.

Повилаускас заметил, что цены на одежду и обувь в Литве уже достигли максимума, дальше расти им некуда.

"Это, наверное, наилучшее доказательство, что цены сравнялись с европейскими, крупнейшие торговцы одеждой и обувью уже не могут повышать цены дальше, поскольку у покупателей есть альтернатива – покупатели покупают одежду и обувь по интернету, присылают товары из Китая, ездят в Польшу. В будущем цены на обувь и одежду расти уже не должны", – заметил экономист.