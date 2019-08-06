За неделю электроэнергия в странах Балтии снизилась в цене на 9%

Средняя цена на электроэнергию в торговых зонах биржи NordPool в Литве и Латвии снизилась на 8,8% до 50,78 евро, а в Эстонии – на 9,2% до 50,46 евро за мегаватт-час.
Между тем, в целом во всех торговых зонах биржи электроэнергия подорожала на 4,6% до 39,78 евро за мегаватт-час.
Эксперты Elektrum Lietuva считают, что хотя цены на сырье, используемое для производства электроэнергии, не падают, ценам в странах Балтии позволили снизиться увеличившиеся на 33% мощности передачи электроэнергии между Литвой и Беларусью, а также рост на 17% услуг передачи электроэнергии между Калининградской областью и Литвой.
На неделе с 29 июля по 4 августа выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 4% до 221 гигаватт-часа. В Литве этот показатель снизился на 14% до 58 гигаватт-часов, в Латвии – на 1% до 90 гигаватт-часов, а в Эстонии он вырос на 2% до 72 гигаватт-часов.
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