На минувшей неделе электроэнергия в странах Балтии снизилась в цене на 9%, однако все еще превышала 50 евро за мегаватт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
© DELFI / Andrius Ufartas

Средняя цена на электроэнергию в торговых зонах биржи NordPool в Литве и Латвии снизилась на 8,8% до 50,78 евро, а в Эстонии – на 9,2% до 50,46 евро за мегаватт-час.

Между тем, в целом во всех торговых зонах биржи электроэнергия подорожала на 4,6% до 39,78 евро за мегаватт-час.

Статьи по теме:
Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подорожала на 7%
Litgrid: электроэнергия в Литве на минувшей неделе подорожала на одну десятую  (3)

Эксперты Elektrum Lietuva считают, что хотя цены на сырье, используемое для производства электроэнергии, не падают, ценам в странах Балтии позволили снизиться увеличившиеся на 33% мощности передачи электроэнергии между Литвой и Беларусью, а также рост на 17% услуг передачи электроэнергии между Калининградской областью и Литвой.

На неделе с 29 июля по 4 августа выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 4% до 221 гигаватт-часа. В Литве этот показатель снизился на 14% до 58 гигаватт-часов, в Латвии – на 1% до 90 гигаватт-часов, а в Эстонии он вырос на 2% до 72 гигаватт-часов.

Бизнес

За неделю электроэнергия в странах Балтии снизилась в цене на 9%

На минувшей неделе электроэнергия в странах Балтии...

В Каунасском аэропорту – новый рекорд пассажиропотока

В июле в Каунасском аэропорту было обслужено 114,2 тыс....

Barclays покидает Литву: пожалуйста - за субсидии, спасибо - за хорошие зарплаты (40)

Работодатель с хорошей репутацией, предлагавший...

Реестровый центр: объектов недвижимости в этом году продано на 7% больше (2)

В Литве за семь месяцев этого года рынок недвижимости...

В Клайпеду идет небольшой груз СПГ от компании "Новатэк" (9)

В Клайпеду в четверг должен прийти новый небольшой груз...

TOP новостей

За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)

Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (111)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (5)

Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...

В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене (42)

В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска...

Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов (6)

Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие...