Эксперты Антимонопольной службы провели расследование. Они случайно отобрали для проверки товары pigu.lt и зафиксировали, что практически сразу после того как кофемолку ProfiCook, кофемолку Maestro и вентилятор Volteno продавали со скидкой, на эти же товары снова объявляли такие же акции.
Выяснилось, что с 15 мая по 7 июля 2017 г. на эти товары объявляли 2, 4 и 5-дневные акции, а через несколько дней или почти на следующий день снова объявлялись такие же акции. Такие повторяющиеся акции объявляли от 4 до 9 раз.
По словам представителя Антимонопольной службы Элонаса Шатаса, таким образом покупатели, покупали эти товары, думая, что их можно будет приобрести за такую цену только в течение короткого времени, что побуждало их спешить с покупкой. Антимонопольная служба считает такие действия нечестными и нарушающими закон о рекламе. Компании был назначен штраф в размере 4500 евро.
Компания в течение 30 дней может обжаловать это решение в Вильнюсском окружном административном суде.
Гендиректор Pigu.lt Дайнюс Люлис в комментарии DELFI указал, что не согласен с такой оценкой Антимонопольной службы и намерен обжаловать его в суде.
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