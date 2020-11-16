За квартал производство электроэнергии в Литве выросло на 19%

В июле-сентябре рост местного производства в основном был обусловлен увеличением генерации на тепловых электростанциях – на них в третьем квартале было произведено в четыре раза больше электроэнергии, чем за тот же период прошлого года, сообщил оператор системной передачи электроэнергии Litgrid.

По сообщению директор департамента управления системой Litgrid Гедрюса Радвилы, тепловые электростанции, прежде всего, ТЭС Lietuvos elektrine в Электренай, произвели значительно больше электроэнергии благодаря низким ценам на газ.

В целом за квартал в Литву было импортировано 2705 гигаватт-часов электроэнергии, экспортировано – 981,5 гигаватт-часов. Больше всего было импортировано из России и Швеции, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт из России сократился на 27% до 1020 гигаватт-часов, из Швеции – на 14 % до 997 гигаватт-часов, а из Беларуси – на 32% до 156 гигаватт-часов.

Между тем, импорт из Латвии вырос на 42% до 444 гигаватт-часа.

Общая потребность в электроэнергии – конечно потребление с технологическим затратами и энергией по запуску гидроаккумулирующих электростанций – в третьем квартале составила 3096 гигаватт-часов и была на 4% меньше, чем год назад. За год конечное потребление сократилось на 1,1% до 2606 гигаватт-часов.