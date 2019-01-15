В декабре 2018 года в первый раз в Литве зарегистрировали 12 820 подержанных автомобилей. Это на 0,4% больше, чем в декабре 2017 года.

Согласно данным, в прошлом месяце зарегистрировали 12 387 персональных и 433 коммерческих легковых автомобиля.

В декабре больше всего зарегистрировали автомобилей марки Volkswagen (2111), BMW (1381) и Audi (1211). Среди моделей лидировал Volkswagen Passat (752), Audi A6 (473) и BMW 3 серии (448).

Средний возраста автомобилей, которые в первый раз были зарегистрированы в Литве, составляет 10,8 лет. 72,2% от общего числа - дизельные автомобили (в декабре 2017 г. - 75,9%).

В прошлом году в Литве было продало 16 897 подержанных автомобилей - это на 13,1% меньше, чем в декабре 2017 года.

Согласно сообщению, чаще всего менялись владельцы автомобилей Volkswagen (3085), Audi (2235) и BMW (1800). В основном это были Volkswagen Passat (1096), Volkswagen Golf (802) и BMW 5 серии (736).

Средний возраст автомобиля, хозяин у которого сменился - 14,3 лет.

Всего за 2018 год сменились владельцы 264 594 подержанных автомобилей - это на 1% больше, чем в 2017 году.