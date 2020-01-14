За год продажи квартир в Вильнюсе выросли на 39%

По словам председателя правления Hanner Арвидаса Авулиса, в прошлом году количество продаж опережало предложение.
"В 2017 и 2018 гг. предложение было больше продаж, это сказывалось на ценах, цены не могли расти. В 2019 году все изменилось – предлагали 5000, а продали 5500 квартир. Это серьезный сигнал для рынка, если спрос превышает предложение", – сказал Авулис.
По его словам, количество непроданных квартир составляет 4800–4900 единиц.
"Больше всего квартир не продано в строящихся объектах (62%) и 20% – в уже построенных домах. Интересна одна деталь – продают квартиры в тех проектах, которые даже не начали строить, только планируют проект. Таких предложений немало – около 17%", – сказал председатель правления Hanner.
По его словам, самые популярные в Вильнюсе квартиры - 1-2-комнатные, площадью – 40 и 50 кв. м.
"Самые популярные районы - однозначно Шнипишкес, это почти центр города, там все хотят жить. Второй по популярности район – Пилайте. Он относительно дешевый и недалеко от города, там больше всего предложений, легче купить землю", – сказал Авулис.
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