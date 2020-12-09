За год потребительские цены в странах Балтии выросли лишь в Литве

Годовая дефляция в Латвии фиксировалась седьмой, а в Эстонии – восьмой месяц подряд.

По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве за год поднялся на 0,6%, а Латвии и Эстонии – снизился соответственно на 0,7% и на 1,1%.

Потребительские товары в Литве за год подешевели на 1,0%, а услуги подорожали на 4,4%, в Латвии – соответственно снизились на 1,6% и подорожали на 1,4%, в Эстонии – снизились соответственно на 1,2% и на 0,9%.

В ноябре в Литве фиксировалась месячная дефляция в 0,1%, в Латвии – в 0,3%, в Эстонии – месячная инфляция в 0,1%.