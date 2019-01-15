Сообщается, что большая часть электромобилей зарегистрирована в трех крупнейших городах Литвы и их районах: Вильнюсе – 567, Каунасе – 146 и Клайпеде – 64.

Также растет число гибридных автомобилей – их зарегистрировали на 40% больше чем в 2017 году.

По данным Regitrа, на 1/5 увеличилось число новых автомобилей, которые в первый раз были зарегистрированы в Литве.

Несмотря на это, большая часть впервые зарегистрированных в Литве автомобилей - это подержанные (84%), а новые - всего 16%.

Сообщается, что парк легковых авто в Литве понемногу "молодеет". В 2018 году средний возраст составлял 14,4 лет.

Большая часть автопарка в Литве - автомобили 11-15 лет, вторая крупная группа - 16-20 лет, а третья – 6-10 лет.

В литовском автопарке все еще доминируют бензиновые и дизельные автомобили. Дизельные составляют 68% всего парка легковых автомобилей.