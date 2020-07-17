Министерство транспорта и предприятие Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura подписали договор, по которому будет установлена оптимальная трасса модернизации ж/д линии Rail Baltica от госграницы Польши и Литвы до Еси, предусмотрены необходимые для развития инженерной инфраструктуры транспортных коммуникаций территории и созданы условия для развития этой инфраструктуры, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

"Железная дорога европейского стандарта от Польши до Каунаса функционирует с 2015 года, по ней совершаются регулярные пассажирские перевозки. При поддержке Еврокомиссии (ЕК) и реализаторов проекта, после принятия Литвой, Латвией и Эстонией решения о новых параметрах железной дороги, в соответствии с которыми пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 249 км в час, возникла потребность для модернизации этой линии", - сказал для пресс-релиза гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис.

По его словам, в условиях проведения работ по развитию построенная железная дорога будет по-прежнему эксплуатироваться, а впоследствии ее можно будет использовать и для регионального пассажирского сообщения и грузоперевозок.

Сейчас по действующей трассе Rail Baltica регулярно курсируют пассажирские поезда от Каунаса до Белостока. Линия используется и для перевозок различных грузов, военной техники.

Общая протяженность железной дороги Rail Baltica по трем государствам составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии через Ригу, в Эстонии через Пярну и Таллинн. Завершить строительство планируется до 2026 года.