Шестого июля М. Юсюс подал правлению заявление об увольнении с 26 июня, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Как говорится в сообщении компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.

М. Юсюс сказал, что намерен сконцентрировать основное свое внимание на реализации новых бизнес-идей.

"Было очень сложно принять это решение – я с Klaipedos nafta почти десять лет (...) но, полагаю, что сейчас лучшее время для изменений, чтобы новый этап начал самого начала новый назначенный руководитель", – отметил М. Юсюс в пресс-релизе.

М. Юсюс утверждает, что сейчас находится на таком этапе жизни, когда обстоятельства его вынуждают к тому, что он уже не может уделять компании "столько времени, сколько нужно".

Он сообщил, что в ближайшее время хочет попробовать себя в бизнесе: "У меня есть несколько идей, которые хочу развить (...). Это не сфера энергетики".

По словам председателя правления Klaipedos nafta Гедрюса Дусявичюса, решение Мю Юсюса можно понять, в ближайшее время планируется объявить отбор нового руководителя.

Он стал главой Klaipedos nafta в апреле 2017 года. До этого семь лет он возглавлял литовский филиал страховой компании Swedbank Life Insurance, был членом ее правления. До этого он участвовал в деятельности Klaipedos nafta в качестве независимого члена правления, также работал в комитете аудита компании.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.