Шестого июля М. Юсюс подал правлению заявление об увольнении с 26 июня, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
Как говорится в сообщении компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.
М. Юсюс сказал, что намерен сконцентрировать основное свое внимание на реализации новых бизнес-идей.
"Было очень сложно принять это решение – я с Klaipedos nafta почти десять лет (...) но, полагаю, что сейчас лучшее время для изменений, чтобы новый этап начал самого начала новый назначенный руководитель", – отметил М. Юсюс в пресс-релизе.
М. Юсюс утверждает, что сейчас находится на таком этапе жизни, когда обстоятельства его вынуждают к тому, что он уже не может уделять компании "столько времени, сколько нужно".
Он сообщил, что в ближайшее время хочет попробовать себя в бизнесе: "У меня есть несколько идей, которые хочу развить (...). Это не сфера энергетики".
По словам председателя правления Klaipedos nafta Гедрюса Дусявичюса, решение Мю Юсюса можно понять, в ближайшее время планируется объявить отбор нового руководителя.
Он стал главой Klaipedos nafta в апреле 2017 года. До этого семь лет он возглавлял литовский филиал страховой компании Swedbank Life Insurance, был членом ее правления. До этого он участвовал в деятельности Klaipedos nafta в качестве независимого члена правления, также работал в комитете аудита компании.
Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.
Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
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