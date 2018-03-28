Юристы Сейма критикуют предложение правительства Литвы предоставлять финансовую помощь молодым семьям, желающим приобрести свое первое жилье в небольших городах и районах.
© Vida Press

В подготовленном Департаментом права канцелярии Сейма заключении говорится, что поправки могут дискриминировать пары, которые не заключили брак.

"Следует обратить внимание на то, что в конституционной доктрине закреплена обязанность государства законодательно и посредством других правовых актов урегулировать семейные отношения таким образом, чтобы не создавались предпосылки для дискриминации участников семейных отношений", - утверждают юристы.

Эти поправки, которые вносит правительство, в четверг должны быть представлены в Сейме.

В соответствии с ними, предлагается предоставлять финансовая помощь молодым семьям, которые хотят купить первое жилье в небольших городах и районах без оценки их доходов и имущества.

Такая помощь не будет предоставляться в городах Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Друскининкай, Неринга, Тракай, а также в определенной части города Паланга.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

За три месяца жители Литвы истратили в Польше 100 млн. евро (15)

За последний квартал 2017 года жители Литвы истратили в...

Юристы: помощь государства семьям с жильем может быть дискриминационной (1)

Юристы Сейма критикуют предложение правительства...

ЕБРР думает финансировать энергетику солнца и ветра в Литве (8)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)...

Kantar TNS: рекламный рынок Литвы в прошлом году вырос до 111 млн евро (1)

Литовский рынок рекламы в прошлом году вырос на 3,8% до...

На месте стадиона "Жальгирис" построена новая гостиница (16)

На столичной улице Ринктинес вскоре будет открыта...

TOP новостей

Президента Литвы рассмешили предложенные правящими ограничения секс-товаров (10)

Президента Литвы Даля Грибаускайте назвала смешной...

Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии (175)

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе...

Покупатели возмущены разницей цен в магазинах Lidl (1)

Многие покупатели надеются, что немецкая сеть Lidl...

Весна уже не за горами: после Пасхи обещают перемены

Несмотря на то, что на Пасху обещают неприятную погоду,...

Исследование: в Литве сокращается число людей с низкими зарплатами (29)

В Литве снизилось количество жителей, получающих...