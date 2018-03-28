В подготовленном Департаментом права канцелярии Сейма заключении говорится, что поправки могут дискриминировать пары, которые не заключили брак.
"Следует обратить внимание на то, что в конституционной доктрине закреплена обязанность государства законодательно и посредством других правовых актов урегулировать семейные отношения таким образом, чтобы не создавались предпосылки для дискриминации участников семейных отношений", - утверждают юристы.
Эти поправки, которые вносит правительство, в четверг должны быть представлены в Сейме.
В соответствии с ними, предлагается предоставлять финансовая помощь молодым семьям, которые хотят купить первое жилье в небольших городах и районах без оценки их доходов и имущества.
Такая помощь не будет предоставляться в городах Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Друскининкай, Неринга, Тракай, а также в определенной части города Паланга.
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