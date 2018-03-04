"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты - (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", - цитирует слова Юнкера его пресс-секретарь.

"Если американцы введут тарифы на сталь и алюминий, мы должны так же относиться к американским продуктам. Мы должны показать, что тоже можем принимать меры", - заявил он немецкому телевидению.

1 марта президент США Дональд Трамп во время встречи с руководителями американских металлургических предприятий заявил, что готовится подписать приказ о введении тарифов на импорт стали и алюминия - соответственно, на 25% и на 10%.

Эта инициатива вызвала резкую реакцию в мире. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал ЕС жестко отреагировать на идею Трампа. Опасения по поводу тарифов Трампа выразили Международный валютный фонд, а также власти Китая, Канады и Японии.