Если США реализуют обещание президента страны Дональда Трампа и введут пошлины на импорт стали и алюминия, Евросоюзу придется ввести ответные меры - например, обложить пошлиной товары американских брендов. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты - (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", - цитирует слова Юнкера его пресс-секретарь.

"Если американцы введут тарифы на сталь и алюминий, мы должны так же относиться к американским продуктам. Мы должны показать, что тоже можем принимать меры", - заявил он немецкому телевидению.

1 марта президент США Дональд Трамп во время встречи с руководителями американских металлургических предприятий заявил, что готовится подписать приказ о введении тарифов на импорт стали и алюминия - соответственно, на 25% и на 10%.

Эта инициатива вызвала резкую реакцию в мире. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал ЕС жестко отреагировать на идею Трампа. Опасения по поводу тарифов Трампа выразили Международный валютный фонд, а также власти Китая, Канады и Японии.

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