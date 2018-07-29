Женщина, продающая сыры, заметила, что, узнав цену на сыр, некоторые люди возмущаются.

"Ведь если кажется дорого, то покупать никто не заставляет, но не тут-то было, идет лавина злобных комментариев, обзывают всякими словами. А ведь у нас в хозяйстве все делают вручную, сыры особые, их на ярмарках покупают с удовольствием. Не знаю, в чем дело, но на ярмарке много злых людей", – сказала торговка, продающая сыры по 22 евро за кг.

Торговцы жалуются на изнуряющую жару. Дождь освежает лишь ненадолго, после него выглядывает солнце, и становится еще хуже.

За катание на пони придется заплатить 5 евро.

"Если бы дети стояли в очереди, то это означало бы, что развлечение популярное. Но на деле приходят дети, гладят пони, когда я называю цену, редко кто из родителей соглашается столько заплатить. Если бы речь шла о пиве, вряд ли бы так считали", – улыбается мужчина.

"Если сказать честно, чтобы здесь работать, я заплатил 240 евро. Вот какая математика у нас в Литве. Это мне должны платить за демонстрацию ремесла. А вчера меня еще поставили за палатки, – не скрывал сожаления горшечник. – Пошел к организаторам, сказал, что больше ничего делать не буду, тогда разрешили выбрать место".

Меньше всего критикуют продающих еду торговцев. Здесь можно найти бургеры по 3,5 евро, а еда посерьезнее стоит от 5 евро.

За едой стоят очереди. Торговцы говорят, что люди больше покупают еды, чем одежды или продуктов.

"Есть всем хочется, поэтому на цены не жалуются. Кроме того, у нас дешевле, чем в Паланге", – рассказала одна из торговок.