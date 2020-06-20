Операторы энергопередающих систем Литвы, Латвии и Эстонии25 мая подписали соглашение о сотрудничестве с Tepco Power Grid, сообщил в пятницу литовский оператор Litgrid.
Как сообщается, цель соглашения - создание экономически обоснованной модели и идентификация технических средств, которые должны помочь Литве в реализации намерений к 2050 году вырабатывать все потребляемое в стране электричество из обновляющихся источников.
В соответствии с соглашением, Tepco Power Grid обязуется провести исследование - применить модель энергопередающей системы стран Балтии, когда 100% электроэнергии вырабатывается на обновляющихся энергоресурсах, проанализировать возможности интеграции обновляющихся ресурсов посредством расчета частоты, а также предложить технические решения, которые позволили бы интегрировать в энергосистеме Балтийских стран 100% обновляющихся источников. Исследование планируется провести до конца марта 2021 года.
Полученные результаты исследования страны Балтии будут использовать для развития инфраструктуры необходимых технических средств и планирования инвестиций. Не исключается возможность дальнейшего сотрудничества с Tepco Power Grid в претворении в жизнь результатов исследования.
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