Январская инфляция в Литве была самой высокой среди стран Балтии

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За год цены на потребительские товары и услуги среди стран Балтии наиболее значительно поднялись в Литве.
По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (за 12 месяцев) в январе в Литве составила 3,0%, в Латвии - 2,25, а в Эстонии - 1,6%.
Потребительские товары за год в Литве подорожали на 2,0%, а услуги - на 5,3%, в Латвии - соответственно на 2,0% и на 2,7%, в Эстонии - на 1,6% в каждом из секторов.
В январе в Литве и Латвии фиксировалась месячная инфляция в 0,4%, а в Эстонии была дефляция в 0,4%.
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