Компания российского капитала Yandex. Taxi в понедельник заявила, что готова к проверке литовскими институтами и утверждает, что соблюдает правила защиты данных.
Yandex taxi / Yandex photo
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Так Yandex. Taxi ответила на рекомендацию Национального центра кибербезопасности Литвы воздерживаться от использования мобильного гаджета поставщика услуг, поскольку данные о потребителях могут им собираться незаконно.

Компания утверждает, что гаджет администрирует, зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex.Taxi BV, и она соблюдает установленный в Европейском союзе Общий регламент защиты данных (англ. GDPR).

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"Yandex. Taxi BV обрабатывает и хранит потребительские данные в строгом соответствии регулирования ЕС, в особенности, GDPR", - утверждает Арам Саргсян, директор Всемирной стратегии Yandex.Taxi.

"Мы открыты и готовы к любым необходимым проверкам. Но любые обвинения против нас ничем не обоснованы", - добавил он.

В распространённом в понедельник Министерством обороны сообщении говорится, что потребности гаджета Yandex.Taxi для извлечения информации с мобильного устройства "потенциально создают условия длят незаконного сбора и накопления персональных данных, а это вызывает опасения по поводу их безопасности".

Центр кибернетической безопасности подчёркивает, что приложение требует доступ к большому количеству конфиденциальных данных и разрешения для использования функций устройства, таких как возможность активации камеры и микрофона устройства или доступа к управлению беспроводной сетью, а более поздние версии гаджета могут увеличить количество требуемых функциональных доступов.

В результате центр заявил, что не рекомендует использовать данный гаджет до его тщательного исследования.

А.Саргсян утверждает, что гаджет собирает данные в целях максимального облегчения пользования услугой.

"Например, вместо ручного ввода номера карточки вы можете её просто сканировать или, когда используется несколько языков, можете ввести точку прибытия голосом", - указал представитель Yandex.Taxi.

На прошлой неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашиус и член Сейма Аудронюс Ажубалис обратились в Департамент государственной безопасности с просьбой предоставить информацию о том, не представляет является ли деятельность Yandex.Taxi в Литве угрозы национальной безопасности.

Муниципалитет Вильнюса также обратился в Совет по конкуренции, чтобы оценить, является ли Яндекс. Такси "не вводит потребителей в заблуждение, говоря, что они предоставляют такси, а не трансфер.

Также мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс попросил Совет по конкуренции расследовать, не нарушает ли реклама Yandex.Taxi законов и не вводит ли она в заблуждение потребителей, утверждая, что оказывает услуги такси, а не перевозки пассажиров легковым транспортом.

Сама компания утверждает, что не скрывает того, что предоставляет услуги не такси, а "услуги информационного общества".

"Несмотря на название торговой марки, она не является компанией по перевозкам и не предоставляет услуги транспортировки или такси в Литве или других странах. Как услуге информационного общества Yandex. Taxi не требуются какие-либо специальные лицензии", - отметил Саргсян.

Прилжением Yandex. Taxi в Вильнюсе можно пользоваться с прошлого четверга, а по утверждению представителей компании, услуги в столице распространяются на 300 автомобилей. Данный гаджет компании работает на аналогичной основе, как Uber или Taxify.

Сама компания представляет себя как международная компания, зарегистрированная в Амстердаме, хотя программисты работают в Москве.

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