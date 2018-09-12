ВРИО заместителя отдела по выявлению нечестной конкуренции АС Дите Анилёнене сказала, что, по закону, перевозчики должны получить разрешение в мэрии на территории которой будут предоставлять услугу.
"У Yandex. Taxi такого разрешения нет, она предлагает пакет услуг, связанный с перевозкой пассажиров и багажа, т.е. это услуга подвоза. Поскольку в рекламе дана неверная информации, мы предупредили компанию, чтобы она изменила рекламу или отозвала ее", - сказала Анилёнене.
"Мы неоднократно поясняли, что Yandex.Taxi – это сервис информационного общества, мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут заказать машину онлайн. У нашего сервиса нет собственных автомобилей. Приложение работает с местными перевозчиками – поставщиками услуг такси и услуг перевозки за вознаграждение. Таким образом, Yandex.Taxi не является транспортной компанией, и для работы приложения не требуется каких-либо специальных разрешений, лицензий и т.п.", - сказал Арам Саргсян, директор по международной стратегии Yandex.Taxi.
"Вся реклама сервиса Yandex.Taxi содержит дисклеймер: Yandex.Taxi – сервис информационного общества; транспортные услуги или услуги такси оказываются перевозчиками". Таким образом, наши рекламные материалы четко описывают, что услуги перевозки предоставляются не приложением Yandex.Taxi, а местными перевозчиками. Замечу также, что рекламная кампания, ставшая предметом вопросов, как и было запланировано, успешно завершилась 7 сентября. Поэтому вне зависимости от вопросов к ее правомерности ее больше нет ни на уличных конструкциях, ни на телевидении", - продолжил он.
Напомним, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в конце июля обратился в АС с просьбой установить, не нарушила ли компания закон о рекламе, поскольку не обратилась в мэрию за разрешением на перевозку пассажиров.
Между тем Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы месяц назад прислал мэру документ, в котором сказано, что услугами Yandex. Taxi не рекомендуется пользоваться некоторым лицам: военным, журналистам, госслужащим, сотрудникам правоохраны, а также лицам, которые часто ездят в Россию и Беларусь.
Однако ДГБ не указал, что компания может представлять угрозу нацбезопасности.
Yandex. Taxi отреагировала на требование удались рекламу (16)
На минувшей неделе Антимонопольная служба прислала...
В Сантаришкес у детской больницы открыта новая стоянка для автомобилей (9)
Сейчас у Детской больницы в Сантаришкес можно без...
Мачюлис: новый экономический кризис может быть обусловлен политическими ошибками (14)
Прежние экономические кризисы сами по себе не...
В инфраструктуру Клайпедского порта за 3 года собираются вложить 400 млн евро (8)
В инфраструктуру Клайпедского порта в течение трех...
В Литве и Латвии – самая высокая в регионе цена на электроэнергию (38)
Цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой...
TOP новостей
Как долг в 800 вырос до 14 000 литов: все началось с небольших штрафов (8)
После публикации на портале DELFI о доходах приставов в...
Налоговая инспекция начинает списывать задолженность со счетов граждан (2)
Жителям, задолжавшим Государственной налоговой...
Yandex. Taxi отреагировала на требование удалить рекламу (16)
На минувшей неделе Антимонопольная служба прислала...
Покупатель опешил: неужели на Maxima закон не распространяется (16)
В Литве реклама алкоголя значительно ограничена,...
Напоминание тысячам эмигрантов: вы теряете принадлежащие вам деньги
Эмигранты все еще боятся подавать декларации о доходах...