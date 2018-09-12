ВРИО заместителя отдела по выявлению нечестной конкуренции АС Дите Анилёнене сказала, что, по закону, перевозчики должны получить разрешение в мэрии на территории которой будут предоставлять услугу.

"У Yandex. Taxi такого разрешения нет, она предлагает пакет услуг, связанный с перевозкой пассажиров и багажа, т.е. это услуга подвоза. Поскольку в рекламе дана неверная информации, мы предупредили компанию, чтобы она изменила рекламу или отозвала ее", - сказала Анилёнене.

"Мы неоднократно поясняли, что Yandex.Taxi – это сервис информационного общества, мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут заказать машину онлайн. У нашего сервиса нет собственных автомобилей. Приложение работает с местными перевозчиками – поставщиками услуг такси и услуг перевозки за вознаграждение. Таким образом, Yandex.Taxi не является транспортной компанией, и для работы приложения не требуется каких-либо специальных разрешений, лицензий и т.п.", - сказал Арам Саргсян, директор по международной стратегии Yandex.Taxi.

"Вся реклама сервиса Yandex.Taxi содержит дисклеймер: Yandex.Taxi – сервис информационного общества; транспортные услуги или услуги такси оказываются перевозчиками". Таким образом, наши рекламные материалы четко описывают, что услуги перевозки предоставляются не приложением Yandex.Taxi, а местными перевозчиками. Замечу также, что рекламная кампания, ставшая предметом вопросов, как и было запланировано, успешно завершилась 7 сентября. Поэтому вне зависимости от вопросов к ее правомерности ее больше нет ни на уличных конструкциях, ни на телевидении", - продолжил он.

Напомним, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в конце июля обратился в АС с просьбой установить, не нарушила ли компания закон о рекламе, поскольку не обратилась в мэрию за разрешением на перевозку пассажиров.

Между тем Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы месяц назад прислал мэру документ, в котором сказано, что услугами Yandex. Taxi не рекомендуется пользоваться некоторым лицам: военным, журналистам, госслужащим, сотрудникам правоохраны, а также лицам, которые часто ездят в Россию и Беларусь.

Однако ДГБ не указал, что компания может представлять угрозу нацбезопасности.