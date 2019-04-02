Во время пресс-конференции в парламенте "О роли ЦБ Литвы в парламентском расследовании причин кризиса" представлена информация о том, что руководство ЦБ Литвы намеренно скрыло данные, которые могли иметь существенное значение для понимания кризиса и оценки понесенного жителями ущерба.

"Сегодня сложная ситуация коммерческих банков, если иметь в виду отмывание денег через скандинавские банки, показала, что не все проходило так, как декларировалось. (…) Это парламентское расследование не исключение, многие страны проводят такие расследования. После кризиса такие расследования провели Великобритания, Франция, Ирландия. Было бы важно, чтобы и нашей комиссии представили объективные данные и объяснения. Попытки помешать комиссии в ее работе - это неуважение ко всему парламенту.

"Отношение официальны ведомств и отдельных лиц, нежелание дать объяснения по важным вопросам, вызывают еще больший хаос и неизвестность. Обращаюсь к ЦБ Литвы и другим ведомствам и призываю к сотрудничеству в выяснении правды", – сказал спикер парламента Викторас Пранцкетис.

Парламентское расследование по кризису 2009–2010 гг. в Литве проводит специальная комиссия. Якелюнас сказал, что когда было начато расследование, обратились в ЦБ. Однако полученный ответ напоминал нежелание сотрудничать, тогда был выслан повторный запрос.

"Один из людей поделился информацией, которая, я думаю, представляет интерес. Это связано со внутренней перепиской в ЦБ", – сказал Якелюнас.

Цитируется эл. письмо главы ЦБ Витаса Василяускаса от 5 апреля 2018 года: "Ну вот и дождались. Так сейчас бросим ко всем чертям свою работу и на холостых оборотах будем стряпать ответы. Ну, я уже совсем ничего не понимаю, более бесполезной работы видеть не приходилось. Я не знаю, давайте посоветуемся, но на вопросы, которые касаются госфинансов должны отвечать те, кто за них отвечает. Я считаю до 10, пью воду, в противном случае сейчас заговору на языке фольклора. Могли еще спросить, кто убил Кеннеди или где спрятана корона Витаутаса Великого".

Пильмо было адресовано Раймондасу Куодису, Марюсу Юргиласу, Томасу Гарбаравичюсу и Витаутасу Валвонису.

Якелюнас сказал,что из переписки и предварительных ответов было видно, что ЦБ не был склонен к сотрудничеству.

"Да, потом предоставляли информацию, сам Василяускас после свидетельства на комиссии. Его визит не был бессмысленным, он признал часть ответственности и ошибок, которые перед этим допустил ЦБ. Но ответ на вопрос о значение скандинавских банков в том, что начался кризис, он проигнорировал, хотя, я думаю, это очевидно", – сказал Якелюнас.

На конференции также показали видео, на котором Юргилас и Василяускас в сентябре 2018 года на встрече работников ЦБ говорили о парламентском расследовании, назвав его копанием в прошлом, и призывали работников, особенно перед камерами, оставлять свое мнение при себе.

Якелюнас высказал предположение, что во время кризиса коммерческие банки могли манипулировать ставками межбанковских кредитов Vilibor.

Премьер Саулюс Сквернялис не исключает возможности обращения к прокурорам в связи с действиями банков. Между тем, президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс утверждает, что Якелюнас должен обосновать свои утверждения доказательствами и обратиться в правоохранительные органы.

"Возникло много вопросов и сомнений в том, не манипулировали ли действующие в Литве банки этой информацией (процентной ставкой Vilibor – BNS), стремясь к собственной выгоде и решению собственных проблем. Такие подозрения есть, анализ, который я провел, показывает, что действительно есть основания подозревать и начать какое-то расследование", – заявил во вторник на пресс-конференции Якелюнас.

По его словам, на основании ставки Vilibor вычислялись процентные нормы для населения, которое брало и потребительские, и жилищные кредиты, поэтому скачок этого показателя в конце 2008 года и в 2009 году повлек за собой большие затраты людей, которые вели себя ответственно и брали кредиты в литах – в валюте, в которой тогда получало доходы абсолютное большинство жителей страны.

По оценкам Якелюнаса, по этим причинам, общая сумма переплаченных населением процентов в связи с этим может достигать 500 млн. евро.

"Мы обратились в ЦБ, чтобы представили официальное исследование за октябрь 2012 г. На основе этого исследования мы и организуем дискуссию с ЦБ, если он будет склонен к дискуссии, и коммерческими банками, президентом ассоциации коммерческих банков. Я предварительно уже говорил об этой проблеме, поэтому для них это не будет большой новостью. Вероятно, мы обратимся и в шведские материнские банки, поскольку это может касаться не только Литвы. (…) Последствия могут быть разными. И в рамках закона, и другие. Если сотрудничества не будет, мы сначала будем решать вопрос соответствия должности правления ЦБ, в первую очередь председателя", – сказал Якелюнас.

Он заметил, что 2 апреля встретится с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. Речь также шла об обращении в прокуратуру в связи с тем, что ЦБ представил необъективную информацию и нарушил общественный интерес тем, что ввел в заблуждение парламент.

Якелюнас также сказал, что в правлении ЦБ должны обсудить этот вопрос, а поскольку Василяускас является и членом ЦБ Европы, то планируют перевести эту информацию и передать в ЦБ Европы, чтобы он оценил действия Василяускаса.

Глава ЦБ Литвы Василяускас сказал, что всегда и всю информацию ЦБ передавал соответствующим ведомствам. Он сказал, что ЦБ опирается на факты, а Якелюнас – на их интерпретацию.

"Начиная с апреля 2018 года, мы давали ответы, просили конкретизировать вопросы, Якелюнас сказал - что это пример нежелания сотрудничать. В мае мы дали исчерпывающий ответ, после этого в октябре я был на заседании, о VILIBOR не спрашивали. В декабре поступил запрос о VILIBOR, через месяц мы ответили на все вопросы. Поэтому мне кажется странным, что Якелюнас обвиняет в нежелании сотрудничать,а то, что мнения разошлись - это нормально. В нашем ответе было сказано, что мы не видим договоренности между банками о завышении процентной ставки. Якелюнас, к сожалению, перешел на личности, жаль, что приходится так выяснять отношения", – сказал Василяускас.

Консерваторы Андрюс Кубилюс и Миколас Маяускас сказали, что также намерены обратиться в прокуратуру и ЦБ Европы. Маяускас сказал DELFI, kadчто если такие действия Якелюнаса продолжатся, то не исключено обращение в Генпрокуратуру для защиты независимости ЦБ Литвы.

"Саулюс Сквернялис и Якелюнас успешно идут по пути Роландаса Паксаса. Вспомните президентские выборы 2003 года, когда сознательно вызывали панику в банковском секторе и обещали ужесточить контроль. Сейчас наблюдаются такие же действия, нарушается независимость ЦБ и дестабилизируют финансовый сектор. Это лихорадочные действия Сквернялиса, чтобы выйти во второй тур выборов. К сожалению, за такие действия в личных интересах придется заплатить всем жителям Литвы, поскольку поколеблется надежность Литвы, подорожает процентная ставка", – сказал Маяускас.