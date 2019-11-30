Европарламентарий Стасис Якелюнас сказал, что Витас Василяускас - не подходящая кандидатура на пост главы Центробанка Литвы.
Stasys Jakeliūnas

"Центробанк - контролирующее ведомство, я надеюсь, оно тоже вынесло урок из кризиса. Я думаю, что уже другие люди там будут работать в будущем. Я надеюсь, что Витаса Василяускаса когда-то снимут с поста, он неподходящий глава ЦБ. (...) У людей есть опыт, они ответственные. Кстати, во время исследования кризиса приходил не один человек, работавший в банке и знает, какая это ответственность, в чем сложность, поэтому у нас есть люди, нужно дать работать другим", – сказал о риске коррупции в государственном банке, если его учредили бы Якелюнас в передаче на Žinių radijas.

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Ранее сообщалось, что парламентский Комитет по бюджету и финансам провел расследование причин финансового кризиса 2008-2009 гг.

Исследователи предлагают провести исследование, чтобы выяснить, каковы возможности учреждения государственного банка, действующего на коммерческой основе, который был бы ориентирован на предоставление пакета базовых услуг, кредитование бизнеса и жителей и других услуг.

Президент Гитанас Науседа в интервью DELFI сказал, что при нынешних условиях банки могли бы пытаться перенести налоги в процентную ставку, поэтому стоит подумать об учреждении государственного коммерческого банка.

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