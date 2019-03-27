"Мы говорим о проекте постановления, который обсудили на заседании комитета. Комитет склонен одобрить инициацию такого проекта. Большинство высказалось за то, чтобы комитет обратился в парламент и просьбой инициировать постановление в связи с обращением в комиссию", - сказал журналистам после заседания Стасис Якелюнас.