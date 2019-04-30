Якелюнас: Центробанк Литвы потопил себя информацией о Vilibor

Якелюнас снова цитировал справку от 2012 года, которую, по его словам, подготовили 10–15 экономистов.

"Это опорный документ, самый важный, по моему мнению, в истории Vilibor", – сказал он.

Якелюнас также цитировал мнение экономиста Раймондаса Куодиса: "задолго до кризиса я настоятельно рекомендовал упразднить такое явление как vilibor – если у нас есть управление валютами, так давайте покажем, что оно надежное; а банки могут давать кредиты по схеме Euribor + маржа (может быть, индивидуальной для Литвы, если докажут). Но, к сожалению, тогдашнее руководство это не поддержало..."

Якелюнас заметил, что, вероятно, не поддержало это предложение руководство ЦБ под управлением Рейнольдиюса Шаркинаса.

Он заметил, что в одном из документов сказано, что ЦБ не регламентирует использование Vilibor в других целях в отношении других субъектов. По его словам, будут выяснять, кожно ли было регламентировать методику подсчета Vilibor на законодательном уровне.

"Первой моей реакцией (когда ЦБ предал документы огласке – DELFI) было представление, что такой поток информации выдан, чтобы потопить все в нем, но может и не так, может ЦБ становится прозрачным, это очень хорошо, это приветствуется. Это могло быть результатом желания защититься от судебных процессов", – сказал Якелюнас.



В своих предварительных выводах Якелюнас сказал, что вопросы и дискуссии в связи с методикой Vilibor в ЦБ возникали постоянно. По его словам, индекс Vilibor, с учетом его порочности, не должен был использоваться в политике кредитования, ЦБ сознательно предоставлял комитету и обществу неверную информацию о методике Vilibor.

Он также считает, что ЦБ избегает признания существенной роли коммерческих банков, их ответственности за кризис и связанные с ним явления в Литве, а преданные огласке документы и переписка доказывают, что ЦБ придерживается "политического решения", которое имеет мало общего с серьезными аргументами.