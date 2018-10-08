Wizz Air выиграла спор с литовской компанией по домену wizzair.lt

На этой неделе Литовский Апелляционный суд (ЛАС) запретил ZigZag Travel создавать и использовать данные, в названии которых использовался бы международный торговый знак Wizz Air – слово wizzair, суд также обязал компанию безвозмездно уступить венгерской авиакомпании домены wizzair.lt и wizzair-skrydziai.lt.
Суд установил, что торговый знак венгерской компании wizzair был зарегистрирован в сентябре 2007 года, между тем, имя домена литовской компании wizzair-skrydziai.lt – в феврале 2013 года, а wizzair.lt – в июле 2016 года. Используемые литовской компанией домены также похожи и на название юридического лица авиакомпании Wizz Air Hungary Kft.
По сообщению Апелляционного суда, посещаемость интернет-страниц позволяет сделать вывод, что основное количество литовских пользователей выходили на страницы wizzair.lt и wizzair-skrydziai.lt, вводя непосредственно название Wizz Air, либо торговый знак wizzair, а не туристического посредника Zigzag Travel.
Wizz Air в суде утверждала, что Zigzag Travel нечестно использует упомянутые домены и их адреса, поскольку для привлечения клиентов пользуется не собственным знаком и репутацией, а также без разрешения пользуется репутацией и знаком Wizz Air.
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