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Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с понедельника временно останавливает рейсы в Норвегию в связи со вспышкой коронавируса.
Wizz Air
Wizz Air
© Shutterstock

Такие меры предприняты в связи с действиями властей Норвегии по сокращению распространения коронавируса, сообщила BNS компания.

Рейсы в Норвегию останавливаются до 3 апреля. Все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, будут информированы по электронной почте.

Wizz Air летает из Вильнюса в Осло (аэропорт Саннефьорд Торп), из Каунаса в Берген, Олесунн и Ставангер.

Компания подтвердила, что останавливает рейсы в Норвегию как из Литвы, так и из других стран.

ru.DELFI.lt
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