Такие меры предприняты в связи с действиями властей Норвегии по сокращению распространения коронавируса, сообщила BNS компания.

Рейсы в Норвегию останавливаются до 3 апреля. Все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, будут информированы по электронной почте.

Wizz Air летает из Вильнюса в Осло (аэропорт Саннефьорд Торп), из Каунаса в Берген, Олесунн и Ставангер.

Компания подтвердила, что останавливает рейсы в Норвегию как из Литвы, так и из других стран.