Самолет из Турку совершит посадку в Каунасском аэропорту в 11 час., а из Каунаса в Турку самолет вылетит в 11.30, сообщается на веб-сайте Каунасского аэропорта. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям.
На сегодняшний день из Каунаса также возобновлены регулярные полеты в Норвежский Ставангер, из Вильнюса - во Франкфурт, Дортмунд, Ригу, Таллин, Осло, Амстердам, Эйндховен, Париж, Билунд, из Паланги - в Дортмунд.
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