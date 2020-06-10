Самолет из Турку совершит посадку в Каунасском аэропорту в 11 час., а из Каунаса в Турку самолет вылетит в 11.30, сообщается на веб-сайте Каунасского аэропорта. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям.

На сегодняшний день из Каунаса также возобновлены регулярные полеты в Норвежский Ставангер, из Вильнюса - во Франкфурт, Дортмунд, Ригу, Таллин, Осло, Амстердам, Эйндховен, Париж, Билунд, из Паланги - в Дортмунд.