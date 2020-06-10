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Венгерская авиакомпания Wizz Air в среду возобновляет регулярные полеты из Каунаса в финский город Турку.
Wizz Air
Wizz Air
© DELFI / Modesta Meškė

Самолет из Турку совершит посадку в Каунасском аэропорту в 11 час., а из Каунаса в Турку самолет вылетит в 11.30, сообщается на веб-сайте Каунасского аэропорта. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям.

На сегодняшний день из Каунаса также возобновлены регулярные полеты в Норвежский Ставангер, из Вильнюса - во Франкфурт, Дортмунд, Ригу, Таллин, Осло, Амстердам, Эйндховен, Париж, Билунд, из Паланги - в Дортмунд.

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