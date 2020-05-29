Wizz Air возобновляет авиасообщение между Вильнюсом и Дортмундом

Первый самолет вылетел из Вильнюса в 7.35, а из Дортмунда в Вильнюс он вылетит в 17.45, сообщил Вильнюсский аэропорт. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

С понедельника компания также начнет летать из Каунаса в норвежские города Олесунн и Берген.

В среду правительство Литвы разрешило восстановить регулярное авиасообщение из Литвы с Германией и Нидерландами.

Уже возобновлены регулярные рейсы в Осло, Франкфурт, Ригу и Таллин.