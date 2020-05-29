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В пятницу венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air возобновляет авиасообщение между литовским Вильнюсом и северо-западным германским городом Дортмунд.
Wizz Air возобновляет авиасообщение между Вильнюсом и Дортмундом
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Первый самолет вылетел из Вильнюса в 7.35, а из Дортмунда в Вильнюс он вылетит в 17.45, сообщил Вильнюсский аэропорт. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

С понедельника компания также начнет летать из Каунаса в норвежские города Олесунн и Берген.

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