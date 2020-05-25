Wizz Air возобновит рейсы в Осло в среду, а и с июня – и в другие города Норвегии

Рейсы в аэропорт Сандефьорд-Торп будут проходить по средам и воскресеньям, сообщается на сайте Вильнюсского аэропорта.

С 1 июня Wizz Air возобновит рейсы из Каунаса в другие города Норвегии – Олесунн и Берген. Оба рейса будут по понедельникам и пятницам.

С четверга планирует возобновить рейсы в Осло и латвийская авиакомпания Air Baltic. В понедельник она возобновляет рейсы из Вильнюса в Таллин.

Разрешение на рейсы в Ригу, Таллин и Норвегию недавно выдало литовское правительство.

В данный момент уже возобновлены рейсы из Вильнюса во Франкфурт, куда летает германская авиакомпания Lufthansa, и Ригу, куда летает Air Baltic.