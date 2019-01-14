Компания Wizz Air, оптимизируя потребности рынка, отменяет рейсы Вильнюс–Рим, Вильнюс–Бари, Вильнюс–Гетеборг, Вильнюс–Гданьск и Вильнюс–Стокгольм с летнего сезона 2019 года. Билеты на эти рейсы уже не продают.
Пока нет информации о том, будут ли эти рейсы возобновлены.
Ранее Wizz Air сообщила, что отменяет рейс в Агадир.
Компания указала, что в результате этих решений клиенты не пострадают. "Всех пассажиров, которых коснутся эти решения, информируют, им предлагают альтернативу, - возвращение всей суммы или 120% суммы на их счета в компании Wizz Air", – указано в пресс-релизе.
Компания отказалась комментировать, связано ли это с растущими налогами в Вильнюсском аэропорту. Также не указала будут ли предложены новые направления.
Ранее Wizz Air объявила, что ее самолеты будут летом летать из Паланги в Дортмунд и обратно (два раза в неделю - по средам и воскресеньям).
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