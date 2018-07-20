В комментарии DELFI авиакомпания заявляет, что постоянно контролирует и анализирует результаты предлагаемых маршрутов, чтобы самые популярные маршруты были доступны для пассажиров по самым низким ценам,
"Как принято в авиационной отрасли, частота полетов меняется в зависимости от сезона и популярности маршрута. Оптимизируя рыночной спрос, полеты по направлениям Вильнюс-Бари, Вильнюс-Рим, Вильнюс-Рейкьявик, Вильнюс-Афины, Вильнюс-Ницца и Вильнюс-Гренобль Wizz Air будет осуществлять только летом", - компания.
Представители компании также отметили, что все пассажиры, которых коснуться изменения, будут об этом уведомлены, а также им автоматически будет предложена альтернатива полета, компенсация стоимости билета или возвращение 120% оплаченной суммы на их счет Wizz Air.
"Возможности компании будут перераспределять спрос на сетевые маршруты Wizz Air. С 29 октября авиакомпания начнет полеты Вильнюса в Марокко, город Марракеш, два раза в неделю.
Кроме того, в зимний сезон компания на базе Вильнюса будет использовать 3 самолета вместо 4. Однако в 2019 году в летнем сезоне снова будут задействованы 4 самолета", - сказала Wizz Air.
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