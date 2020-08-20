Wizz Air открывает 5 новых направлений из Вильнюса

В Вильнюсском аэропорту будет базироваться еще один самолет Airbus, всего здесь будет три самолета, сообщила авиакомпания.
22-24 октября будут открыты марштуры из Вильнюса в Бирмингем и Ливерпуль (Великобритания), Гамбург (Германия), аэропорт Стокгольм-Скавста (Швеция) и Тронхейм (Норвегия).
Сейчас Wizz Air вместе с этими направлениями предлагает 24 маршрута в 14 стран из Вильнюса.
В конце октября стартуют и два новых маршрута из Таллина в Тронхейм и аэропорт Сандефьорд-Торп, Осло (Норвегия).
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