Wizz Air откроет воздушное сообщение Вильнюс - Санкт-Петербург

Венгерский лоукостер Wizz Air с июня открывает воздушное сообщение Санкт-Петербург - Вильнюс.
Wizz Air
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Полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям, сообщила компания.

"Упрощенная недавно система электронных виз и создание над Санкт-Петербургом седьмой свободы воздуха делает этот город все более привлекательным туристическим направлением", – сказал для пресс-релиза глава Wizz Air Йозеф Варади.

С 5 апреля самолеты Wizz Air также будут летать из Вильнюса в Запорожье, а с 30 марта – в Ереван.

Из всех трех аэропортов Литвы самолеты Wizz Air сейчас летают в 29 направлениях в 16 государств.

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