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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air до 30 апреля продлила остановку рейсов из Вильнюса, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщила компания.
Wizz Air
Wizz Air
© DELFI / Modesta Meškė

"Решение принято в качестве ответа на предотвращение распространения пандемии COVID", – говорится в сообщении.

Все пассажиры, которых затронут эти изменения, будут информированы. В том случае, если пассажиры приобрели билеты напрямую на сайте компании или через ее мобильное приложение, получат автоматическую компенсацию в размере 120% оплаченной суммы на их счет Wizz Air, эта сумма будет действительна в течение 24 месяцев для приобретения услуг и продуктов компании.

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Пассажиры, заказавшие билеты через турагенства, включая турагенства в интернете, должны связаться с компанией, у которой приобретали билеты.

Еще до введения в Литве карантина компания сообщила, что с 17 марта останавливает все рейсы в Литву и из нее. Такое решение было принято в связи с тем, что некоторые страны начали закрывать границы, чтобы остановить распространение коронавируса.

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