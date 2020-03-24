"Решение принято в качестве ответа на предотвращение распространения пандемии COVID", – говорится в сообщении.

Все пассажиры, которых затронут эти изменения, будут информированы. В том случае, если пассажиры приобрели билеты напрямую на сайте компании или через ее мобильное приложение, получат автоматическую компенсацию в размере 120% оплаченной суммы на их счет Wizz Air, эта сумма будет действительна в течение 24 месяцев для приобретения услуг и продуктов компании.

Пассажиры, заказавшие билеты через турагенства, включая турагенства в интернете, должны связаться с компанией, у которой приобретали билеты.

Еще до введения в Литве карантина компания сообщила, что с 17 марта останавливает все рейсы в Литву и из нее. Такое решение было принято в связи с тем, что некоторые страны начали закрывать границы, чтобы остановить распространение коронавируса.